إيرادات السياحة ترتفع باكثر من 9% بالربع الأول من 2023-2024

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2022-2023، وفق بيانات أداء ميزان المدفوعات، ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأظهر أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي اليوم، ارتفاع الإيرادات السياحية إلى نحو 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار بنفس الربع من العام السابق مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية.

وارتفع عدد الليالي السياحية بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتسجل نحو 47.7 مليون ليلة فيما نما عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% على أساس سنوي ليسجل نحو 4.2 مليون سائح.

وتعد إيرادات السياحة من أهم موارد النقد الأجنبي الخمسة لمصر بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات قناة السويس.