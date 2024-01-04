رغم شهادة27%.. تقرير يتوقع ارتفاعا تدريجيا لسعر الذهب بمصر هذا الشهر

كتبت- شيرين صلاح:

أشار تحليل لشركة جولد بيليون، اليوم الخميس، إلى أن جزء كبير من المشترين للشهادات يعتمدوا عليها لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة خاصة أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف.

جاء ذلك بعد أن تم الإعلان عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط في كل من بنك مصر والبنك الأهلي، ويبدأ العمل بها بداية من يوم غد الجمعة 5 يناير، يتساءل البعض عن تأثير هذه الشهادات على سوق الذهب في مصر.

وأضاف التحليل أن الذهب أثبت خلال العامين الماضيين أنه أفضل استثمار ووسيلة للحفاظ على قيمة العملة، ففي عام 2022 ارتفع سعر الذهب بمقدار 852 جنيه للجرام عيار 21 وبنسبة ارتفاع 106.7%، وفي عام 2023 ارتفع الذهب بمقدار 1480 جنيه للجرام وبنسبة ارتفاع 87.5%.

وأوضح التحليل أن "الذهب استطاع أن يحمي الأموال من مخاطر التضخم على عكس الشهادات الي كانت نسبة التضخم وارتفاع الأسعار أعلى من العائد الذي تقدمه الشهادة، ولكن عدد كبير من مشترين الشهادات يبحثون عن العائد بشكل دوري، وهو الشيء الذي لا يقدمه الذهب، لأن الذهب لا يقدم عائد ولكنه بيحفظ قيمة الأموال بسبب ارتفاع أسعار الذهب مع ارتفاع معدلات التضخم، وعند بيع الذهب تستعيد أموالك دون أن تفقد قيمتها".

كما أوضح التحليل أن شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل من لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.

ويتوقع التحليل أن أسعار الذهب ستبدأ في الارتفاع تدريجياً بداية من الأسبوع القادم مع بداية ضخ السيولة النقدية في حسابات الأفراد، ومع بداية ارتفاع الطلب على الذهب في الأسواق.

ويمكن شراء الشهادات الجديدة عبر الإنترنت والموبايل البنكي بداية من يوم غد الجمعة على أن يتم تفعيلها يوم الاثنين المقبل أول يوم عمل في فروع البنك، كما يمكن شراؤها من فروع البنك الأهلي وبنك مصر بداية من يوم الاثنين القادم.

معلومات عن الشهادات الجديدة

مدة الشهادات عام واحد فقط ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة).

ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري، وفقا للتحليل.

ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنيه ومضاعفاتها بدون حد أقصى، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، كما يمكن الاقتراض بضمانها ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بضمان هذه الشهادات، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر.

وفي يناير الماضي عام 2023 تم طرح شهادات بأجل عام بعائد 25% يصرف نهاية المدة وعائد 22.5% يصرف بشكل شهري، وبداية من غداً الجمعة 5 يناير يبدأ ميعاد استحقاق هذه الشهادات وحتى نهاية شهر يناير الجاري (إيداع أصل الشهادة والعائد عليها بالنسبة للشهادة 25% + إيداع أصل الشهادة فقط بالنسبة لشهادة 22.5%).

جاء قرار طرح شهادات ادخار بعائد أعلى كان تنتظره الأسواق لأن استحقاق شهادات الـ 25% كان سيضخ سيولة نقدية قد تصل إلى 500 مليار جنيه في الأسواق، والآن ستسحب الشهادات الجديدة جزء من هذه السيولة.

اقرأ أيضًا:

3 طرق لشراء الشهادتين 23.5% و27% في بنكي الأهلي ومصر

ارتفاع التضخم.. لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادة بفائدة 27%؟

للمصريين والأجانب.. تفاصيل شهادتي 23.5% و27% ببنكي الأهلي ومصر

رئيس بنك مصر: طرح شهادة بسعر فائدة 23.5% يصرف شهريا و27% سنويا

البنك الأهلي يطرح شهادتين بسعر فائدة 23.5% و27% من غد