نهاية شهادة الـ 25%.. توقعات بالتوجه لشراء الذهب رغم طرح فائدة 27%

كتبت- شيماء حفظي ودينا خالد:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن ما بين 70 - 80% من أصحاب الشهادات التي ستنتهي مدتها الجمعة، سيتجهون لشراء الذهب.

وجاءت توقعات نجيب، رغم طرح شهادة بعائد سنوي ثابت 27% يصرف آخر المدة، وعائد 23.5% يصرف العائد شهريا.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة نتيجة تحركات أسعار الدولار في السوق الموازية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن تأثير طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة بعائد يصل إلى 27% على أسعار الذهب سيتحدد بناء على قرارات المواطنين.

وأوضح ميلاد، أنه بعد طرح الشهادة سيتخذ المواطنون اتجاهين الأول من يبحث عن عائد شهري سيتجه للشهادة، أما من يبحث عن الاستثمار سيتجه للذهب.

وأضاف ميلاد، أن أسعار الذهب ارتفعت منذ إطلاق شهادة 25% العام الماضي بنحو 100%، لذلك سيكون الذهب هو الاختيار الأول لمن يبحث عن الاستثمار وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في سوق الذهب منذ اندلاع حرب إسرائيل وغزة.

وأضاف ميلاد، أنه ليس من الضروري أن ترتفع أسعار الذهب بنفس نسبة العام الماضي، ولكن الذهب دائما ملاذ آمن ووعاء ادخاري مربح.

ويرى ميلاد، أن جزء من حصيلة الشهادة السابقة صاحبة الفائدة 25% سوف تخرج لسوق الذهب والعقارات حسب أولوية المواطنين وهو ما سيزيد الطلب وسيترتب عليه ارتفاع في الأسعار.

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