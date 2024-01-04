انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والملوخية بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس والفاصوليا والباذنجان البلدي والملوخية بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الفلفل الرومي والحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 6 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 17 و23 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.