لليوم الثالث.. رقم قياسي للمؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتب-أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 3.83% إلى مستوى 30347 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا مستوى قياسيا جديدا، بعد تجاوزه 30 ألف نقطة للمرة الأولى عند الإغلاق.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.32%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة 312.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 127.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 439.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 2.1% إلى مستوى 29228 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين.