صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الجاري

كتب- مصطفى عيد:

خفض صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2023- 2024 بنسبة 0.6% مقارنة توقعات سابقة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2023.

وتوقع الصندوق، في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2024" الصادر اليوم، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3% خلال السنة المالية الحالية، مقابل توقعات سابقة في أكتوبر بنمو 3.6%.

ويأتي ذلك مقارنة بتقديرات من صندوق النقد، لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي 2022-2023 بمعدل 3.8% (بدلا من تقديرات سابقة في أكتوبر بمعدل 4.2%).

كان الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال السنة المالية الحالية في أكتوبر الماضي مقارنة بتوقعاته في يوليو عند 4.1%.

كما خفض الصندوق توقعاته، في تقرير اليوم، لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل إلى 4.7% بدلا من 5% في توقعات أكتوبر الماضي.

وتبدأ السنة المالية في مصر من أول يوليو من العام الميلادي وتنتهي في نهاية يونيو من العام التالي.

وخفض التقرير توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حسب التقديرات إلى 2.9% في 2024 (بانخفاض 0.5% عن أكتوبر)، وإلى 4.2% في عام 2025، (بانخفاض 0.3% عن أكتوبر)، وذلك مقابل تقديرات 2% في عام 2023.

وأرجع التقرير تعديلات التوقعات بصفة أساسية إلى المملكة العربية السعودية، والتي تعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في عام 2024، بما في ذلك التخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية عقدت من خلال تحالف أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط، متضمنة روسيا وبلدان أخرى مصدرة للنفط غير أعضاء في المنظمة)، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2024 إلى 2.7% (بتراجع 1.3% عن توقعات أكتوبر)، بينما رفعها لعام 2025 إلى 5.5% (بزيادة 1.3% عن توقعات أكتوبر)، وذلك مقابل تقديرات بانكماش 1.1% في عام 2023.