أسعار الحديد اليوم تواصل قفزاتها بالأسواق والأسمنت يتراجع (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد قفزاتها في الأسواق وحققت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 48884 جنيها، بزيادة 1276 جنيها.

سعر طن حديد عز: 52553 جنيها، بزيادة 2087 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2384 جنيها، بتراجع 43 جنيها.