الضرائب: مراجعة طلبات رد الضريبة خلال 5 أيام عمل عند استيفاء المستندات

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وأضافت عبد العال أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها)، على أن يوفر طالب الرد هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

وأوضحت أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد، مضيفة أن هناك عدة حالات يُسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين، وتوفير كافة سبل الدعم الفني ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وذكرت أن ذلك يأتي حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تحسين مناخ الاستثمار، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومي المصري.

وأوضحت رشا عبد العال أنه للإطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، والأسئلة والأجوبة بخصوص اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة يمكن الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا) و(اضغط هنا)