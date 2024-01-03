معدل التضخم السنوي في تركيا يرتفع إلى 64.8% خلال ديسمبر

القاهرة- مصراوي:

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.8% على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة بـ 62% في نوفمبر، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وكان هذا أقل قليلا من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم البالغة 65.1%، وفقا للشبكة.

وانخفض معدل التضخم على أساس شهري إلى 2.9% من 3.3%.

كان التضخم التركي بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر 2022. وشهدت الليرة التركية تدهورًا حادًا، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وتآكل رواتب العديد من العمال الأجانب في البلاد الذين يرسلون الأموال إلى الخارج، بحسب سي إن بي سي.

جاء ذلك في الوقت الذي تمسك فيه البنك المركزي التركي بسياسة نقدية مثيرة للجدل تتمثل في خفض أسعار الفائدة، والتي قادها الرئيس رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت.

ومع ذلك، قام البنك المركزي بتغيير حاد في يونيو عندما بدأ في رفع أسعار الفائدة في عهد محافظه الجديد حافظ جاي إركان. وقد تم رفعها منذ ذلك الحين من 8.5% إلى 42.5%.