بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب تراجع بنحو 40 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2113 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2717 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2034 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بانخفاض 24.2 دولار بنسبة 1.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب