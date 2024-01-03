طلعت يدعو الشركات الأمريكية لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات من مصر

كتب- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، أوضح وزير الاتصالات، خلال اللقاء، أن هناك تواجدا لكبرى الشركات الأمريكية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء تعدد مجالات التعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر الماضي والتي شهدت مباحثات مثمرة مع مسئولين حكوميين ومن القطاع الخاص نتج عنها ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بمصر.

واستعرض طلعت أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وقال طلعت إن كافة مشروعات الوزارة يتم تنفيذها من خلال إقامة شراكات مع شركات محلية وعالمية.

وأكد أن مصر تحظى بالعديد من المزايا التنافسية في مجال التعهيد؛ داعيا الشركات الأمريكية للاستثمار في إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة في تخصصات التكنولوجيات عالية القيمة.

ولفت طلعت إلى أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم من خلالها توفير برامج لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة.

كما تضم المدينة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير الذي يحتوي على معامل متطورة، ويستضيف شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال التصميم الإلكتروني، وفقا للوزير.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء المرحلة الثانية لمدينة المعرفة والتي ستوفر فرصا للشركات العالمية للتواجد بها.

وقال الوزير إنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بالجهود المبذولة والتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وأكدت اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات ذات الصلة بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات، وتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في تلك المجالات.