خريطة الأسعار: زيادة اللحوم والفول والبطاطس والحديد والذهب وهبوط الأسمنت

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار اللحوم، والفول، والسكر، والدواجن، والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفزت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات معوضة خسارة الصباح.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

125 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والفول والسكر في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك المكرونة والبوري والجمبري اليوم الاثنين بسوق العبور

ارتفاع أسعار البطاطس والليمون وتراجع الكوسة والخيار بسوق العبور اليوم

قفزة لأسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

ارتفاع متوسط سعر الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)