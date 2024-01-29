الضرائب: على الممولين عدم الانتظار لآخر المهلة من أجل تقديم الإقرارات

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تقديم الإقرار الضريبي التزام قانوني على الممول، وعليه أن يبادر إلى تقديمه دون الانتظار إلى الأيام الأخيرة من مهلة تقديم الإقرار، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وانطلق موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2023-2024 عن ضريبة الدخل في 2023، مع بداية شهر يناير الجاري، والذي يستمر حتى نهاية مارس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وحتى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية بما فيها الشركات والمؤسسات الأخرى.

وأكدت رشا عبد العال أن المصلحة استعدت لموسم تقديم الإقرارات عن عام 2023 في كافة المراكز والمأموريات الضريبية من حيث الاستقبال الجيد للممولين، ومساعدتهم في تقديم إقراراتهم السنوية، والعمل على حل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجههم من الناحية الإجرائية أثناء عملية سداد الضريبة المستحقة طبقا لإقراراتهم، وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية.

وأوضحت أن هناك العديد من الخدمات التي تقدم من خلال المكاتب الأمامية بالمراكز الضريبية والمأموريات المدمجة ومنها تسليم الأكواد للممولين الجدد للربط على المنظومة الجديدة وكذلك المحاسبين ليتمكنوا من اعتماد الإقرارات الضريبية التي تخص عملائهم من الممولين.

وذكرت عبد العال أن ما طرأ على مصلحة الضرائب من تطوير ورقمنة وميكنة ورفع كفاءة للبنية التكنولوجية كان له انعكاس واضح في نجاح المواسم الضريبية الماضية، حيث ساهم في تقديم خدمة فعالة من خلال قدرة الممول على الدخول إلى نظامه/ سجله الضريبي الإلكتروني من خلال أي حاسب آلي خلال 24 ساعة/ 365 يوما دون الاحتياج إلى استخدام أي أدوات أو برامج مساعدة .