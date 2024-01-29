125 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 125 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض في بداية تعاملات اليوم بنحو 75 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضا خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2633 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3386 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3950 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 4514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 31600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع إلى نحو 2036 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، بزيادة 7.8 دولار بنسبة 0.39% مقارنة بمستواه الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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