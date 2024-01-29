قفزة لأسعار الحديد وتراجع الأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

القاهرة- مصراوي:

شهدت أسعار الحديد قفزة جديدة، بينما تراجعت أسعار الأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 47608 جنيهات، بزيادة 255 جنيها.

سعر طن حديد عز: 50465 جنيها، بزيادة 849 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2426 جنيها، بتراجع 28 جنيها.

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