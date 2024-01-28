المواد الغذائية: ارتفاع أسعار زبدة فرن وزيت صني اليوم بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار زبدة فرن وزن كيلو إلى 122.40 جنيه بالأسواق اعتبارا من اليوم، حسبما ذكر حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، نقلا عن قائمة الأسعار الجديدة للمنتج.

كما زاد سعر عبوة زيت صني وزن 750 ملي إلى 66.67 جنيه.

وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية ارتفاعا مؤخرا بالسوق نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

ويقدم مصراوي أسعار زيت صني وزبدة وسمنة فرن بالأسواق كالتالي: