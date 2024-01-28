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BBC

المواد الغذائية: 3 جنيهات زيادة بسعر كيس مكرونة حواء في الأسواق

03:30 م الأحد 28 يناير 2024

مكرونة حواء

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كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر كيس مكرونة حواء وزن 400 جرام ارتفع بقيمة 3 جنيهات بالأسواق.

ووفقا لقول المنوفي، فإن سعر الكيس وزن 400 جرام ارتفع إلى 15 جنيها مقابل 12 جنيها قبل الزيادة.

وشهدت أسعار العديد من السلع الغذائية مؤخرا زيادات بالأسواق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويقدم مصراوي في هذه القائمة أسعار مكرونة حواء كالتالي:

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