إعلان

BBC

خريطة الأسعار: زيادة الأرز والحديد والذهب وهبوط الفول والبصل والسمك البلطي

03:12 م الأحد 28 يناير 2024

خريطة الأسعار اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز، والحديد، والأسمنت، وتراجعت أسعار الجبن، والفول خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفزت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات معوضة خسارة الصباح.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

زيادة أسعار الأرز وهبوط الجبن والفول المعبأ بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تراجع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والكابوريا اليوم بسوق العبور

زيادة أسعار الطماطم والبطاطس وتراجع البصل والبسلة اليوم بسوق العبور

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقفز 100 جنيه للجرام بمنتصف التعاملات

خريطة الأسعار الأرز الحديد الذهب السمك البلطي أسعار الجبن

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* النواب يناقش إخضاع جرائم المرافق العامة إلى القضاء العسكري
* المصرية للاتصالات ترفع أسعار باقات الخط الأرضي مسبقة الدفع
* القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو