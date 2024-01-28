خريطة الأسعار: زيادة الأرز والحديد والذهب وهبوط الفول والبصل والسمك البلطي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الأرز، والحديد، والأسمنت، وتراجعت أسعار الجبن، والفول خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وقفزت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات معوضة خسارة الصباح.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

زيادة أسعار الأرز وهبوط الجبن والفول المعبأ بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

تراجع أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري والكابوريا اليوم بسوق العبور

زيادة أسعار الطماطم والبطاطس وتراجع البصل والبسلة اليوم بسوق العبور

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يقفز 100 جنيه للجرام بمنتصف التعاملات