زيادة أسعار الأرز وهبوط الجبن والفول المعبأ بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفول المعبأ، والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، والأرز السائب، والمسلى، وفق بيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.58 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 43.88 جنيه، بتراجع 3.62 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.45 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 77.95 جنيه، بزيادة 3.47 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.59 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 25.48 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 56.44 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

لتر زيت الذرة: 88.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.54 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 320.36 جنيه، بزيادة 51 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 92.54 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الأرز السائب: 30.54 جنيه، بزيادة 1.07 جنيه.

كيلو الفول السائب: 41.21 جنيه، بتراجع 23 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 123.08 جنيه، بتراجع 6.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 239.77 جنيه، بتراجع 4.45 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 27.11 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 71.59 جنيه، بزيادة 1.69 جنيه.