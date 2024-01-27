4.6 مليون مشترك جديد في خدمات المحمول بمصر خلال عام بنهاية نوفمبر 2023

كتب- علاء حجاج:

أضاف سوق المحمول نحو 4.6 مليون مشترك جديد خلال عام بنهاية شهر نوفمبر الماضي، بنمو قدره 4.6%، وذلك بحسب تقرير صادر حديثاً عن وزارة الاتصالات.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد اشتراكات خدمات المحمول في مصر 103.74 مليون مشترك في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 99.14 مليون مشترك في نهاية نوفمبر 2022.

وأظهر التقرير ارتفاع نسبة انتشار اشتراكات الهاتف المحمول مقارنة بعدد السكان إلى 96.7% بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 94.08% في نهاية نوفمبر 2022.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت عبر المحمول إلى 75.8 مليون مشترك في نوفمبر الماضي مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022، بزيادة 6.7 مليون اشتراك.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي عدد مشتركي المحمول إلى 73.07% خلال نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى وصل عدد مشتركي خدمات الهاتف الأرضي في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 12.56 مليون مشترك، مقابل 12.15 مليون مشترك في نهاية نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 410 آلاف اشتراك جديد، وبمعدل نمو سنوي قدره 3.3%.

ووفقا للتقرير، بلغ معدل انتشار الهاتف الأرضي 11.7% مقارنة بعدد السكان خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 11.5% في نوفمبر 2022.