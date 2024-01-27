خريطة الأسعار: زيادة الأرز الدواجن وانخفاض السكر واللحوم وتقلبات بالذهب

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الأرز، والدواجن، وانخفضت أسعار السكر واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وشهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات منذ صباح اليوم وحتى منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات السبت في الأسواق (موقع رسمي)

75 جنيها للبلطي.. أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

ارتفاع الأرز وتراجع أسعار السكر واللحوم في الأسواق السبت (موقع رسمي)