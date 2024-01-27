سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

القاهرة- مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 50 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

كان سعر جرام الذهب انخفض مع بداية التعاملات بقيمة 50 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 عند 2567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات أمس الجمعة بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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