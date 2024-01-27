فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024.. آخر مهلة للسداد دون إجراءات

كتب- علاء حجاج:

14 فبراير هو آخرمهلة لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 في الشركة المصرية للاتصالات بدون إجراءات، قبل أن يتم تحويل الخط لخدمة الاستقبال فقط، وذلك لمن لم يتم تحويلهم للباقات مسبقة الدفع.

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 يناير إصدار فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، وذلك عن أشهر الاستخدام أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لباقات الدفع المسبق للخط الأرضي.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يناير 2024، بخطوات سهلة وبسيطة.

ويمكن لعملاء الفاتورة للخط الأرضي معرفة فاتورة يناير من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال بالرقم المختصر (19777) وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

وحولت الشركة المصرية للاتصالات عددا من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي واي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير من خلال: (الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن).

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر فبراير، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من مارس على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.