- شعبة الذهب توضح حقيقة تحرير محاضر للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار

كتبت- شيرين صلاح:

أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عدم صحة "ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار".

وأشارت الشعبة، في بيان له اليوم السبت، إلى أنه لم ترد لها أي شكوي من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

ويأتي ذلك بعد أنباء ترددت يوم الأربعاء الماضي عن مداهمة قوات الأمن عددا من محلات الذهب في الصاغة بالقاهرة، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب ووقف التسعير، بحسب ما قالته مصادر لمصراوي.

ويأتي ذلك بعد ارتفعت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية بوتيرة متسارعة، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 3850 جنيها في مستوى تاريخي.

وأصدرت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بيانا يوم الخميس الماضي، قالت فيه إن أسعار الذهب المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر المستوى الذي يجب أن تكون عليه في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.

ووفقا لبيان اليوم، طالبت الشعبة العامة لتجارة الذهب جموع التجار والمستهلكين بعدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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