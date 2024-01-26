إعلان

BBC

الجرام وصل لـ 3800 جنيه.. سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

10:40 ص الجمعة 26 يناير 2024

أسعار الذهب اليوم - أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، عند مستوى التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4342 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بالتردد.. شاهد مباراة مصر والكونغو مجانا على هذه القناة
بسبب توترات البحر الأحمر.. أسامة ربيع: إيرادات قناة السويس قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار
بعد رفض السيسي مكالمة نتنياهو.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل الخلاف بين مصر وإسرائيل