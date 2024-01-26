الجرام وصل لـ 3800 جنيه.. سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة - مصراوي:

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، عند مستوى التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2533 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4342 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 2019 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب