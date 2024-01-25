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ارتفاع أسعار الحديد بالأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

01:42 م الخميس 25 يناير 2024

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري وحديد عز في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما هبط سعر الأسمنت، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 44947 جنيها، بزيادة 293 جنيها.

سعر طن حديد عز: 48384 جنيها، بزيادة 228 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 24106 جنيهات، بتراجع 8 جنيهات.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي

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