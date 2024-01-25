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البوري بـ 130 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

12:17 م الخميس 25 يناير 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الخميس، عند مستوى أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 69 و75 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و420 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و215 جنيها.

سجل سعر كيلو البوري بين 90 و130 جنيها.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي أسعار الأسماك سوق العبور

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