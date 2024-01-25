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BBC

شعبة الذهب تحذر: الأسعار الحالية "غير حقيقية" بسبب عمليات المضاربة

11:38 ص الخميس 25 يناير 2024

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

قالت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان اليوم الخميس، إن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، وذلك بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية.

ووفق بيان الشعبة، فإن الأسعار الحالية للذهب في الأسواق "لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب".

وطالبت الشعبة المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.

وحذرت الشعبة من "الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين".

أسعار الذهب شعبة الذهب غرفة الصناعات المعدنية

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