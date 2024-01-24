بعد قفزة لمستويات تاريخية.. الوقت مناسب لشراء أم بيع الذهب؟

كتبت- شيرين صلاح

نصح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، المواطنين ممن يرغب في شراء الذهب بعد قفزة تاريخية خلال الأيام الماضية أن يقدم على الشراء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة رغم المستويات القياسية الحالية.

وأضاف نادي نجيب، لمصراوي: "اللي مش محتاج سيولة فورية وعايز يبيع ممكن يستنى شويه عشان شايف إن السوق هيطلع".

وقفز سعر الذهب في مصر خلال لمستويات قياسية لم يصل لها من قبل، ليرتفع بنحو 380 جنيها للجرام خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 3830 جنيها في آخر تحديث مقابل 3450 جنيها يوم السبت الماضي، وهو ما أرجع نجيب إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء إلى نحو 63 جنيها بزيادة نحو 4 جنيهات عن سعره يوم السبت الماضي، بسبب زيادة المضاربات ونقص المعروض من النقد الأجنبي، وفق ما قاله أحد المراقبين لسوق الصرف تحدث إليه مصراوي.

ويتداول الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم قرب 31 جنيها لكل دولار وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي، بعد أن ارتفع بنحو 96% رسميا خلال فترة عام بدأت من مارس 2022 اتسمت بالالتزام بمرونة سعر الصرف.

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