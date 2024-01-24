صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 27666 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم صافي شراء بقيمة 134 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 114 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 20 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبط بنسبة 1.65% إلى مستوى 27587 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.