

القاهرة- مصراوي:

يتواجد فريق من صندوق النقد الدولي حاليا في القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد.

وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى الوكالة، إن الفريق، بقيادة فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، "سيواصل المناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد. وسنتواصل في نهاية الزيارة."

وأضاف المتحدث أن جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كان في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع في فعالية سنوية، والتقى مع السلطات المصرية وأصحاب المصلحة الإقليميين.

وتضررت مصر بشدة من الحرب التي شنتها إسرائيل على حماس في قطاع غزة المجاور، مما أضر بحجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي وأدى إلى هجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن التمويل الإضافي "حاسم" لنجاح برنامج مصر، لكن المبالغ والمدفوعات المحتملة قيد المناقشة. كما جرت مناقشة الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية.