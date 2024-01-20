5 جنيهات للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 5 و8 جنيهات.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و11.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها.

الجوافة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و8 جنيهات.