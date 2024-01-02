بعد قفزته.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يتراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وهبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 75 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يتراجع في تعاملات مساء اليوم.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2140 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2751 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3210 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3669 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2067 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات يوم الجمعة، بزيادة 3.8 دولار بنسبة 0.19%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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