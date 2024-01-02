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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير

04:13 م الثلاثاء 02 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3655 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3700 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3237 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2775 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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