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BBC

تنظيم الاتصالات يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير معاهد الاتصالات

02:39 م الثلاثاء 02 يناير 2024

جانب من اللقاء

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كتب- علاء حجاج:

استقبل المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها بمقر الجهاز، في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الطرفين بهدف التكامل وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهاز والأكاديمية.

وبحسب بيان من جهاز تنظيم الاتصالات اليوم الثلاثاء، تتضمن مجالات التعاون بين الجهاز والأكاديمية في مجالات التدريب المشترك والاستشارات الخاصة بالأمن السيبراني من خلال الخبراء والمتخصصين بالجهاز.

وبحث الجانبان سبل تطوير معاهد الاتصالات اللاسلكية، ومجالات التشارك في التدريب على المستوى الأفريقي من خلال تدريب الوفود الأفريقية بالمركز المصري الأفريقي للتدريب في مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز، والذي تم اعتماده مؤخرًا من الاتحاد الدولي للاتصالات، كأحد مراكز التدريب الشريكة له على مستوى العالم.

كما تناول اللقاء بحث أطر التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والأمن المعلوماتي، وفقا للبيان.

تنظيم الاتصالات الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير معاهد الاتصالات

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