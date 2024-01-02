شعبة النقل الدولي: هجمات الحوثيين لم تؤثر بشكل كبير على قناة السويس

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التوترات التي حدثت في منطقة البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثيين لم تؤثر بشكل كبير على الملاحة في قناه السويس.

وأضاف السمدوني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عمليات النقل البحري والدولي تسير بشكل منتظم، خاصة بعد عودة شركة الشحن العالمية "ميرسك" لاستخدام طريق البحر الأحمر لنقل الحاويات.

وأوضح السمدوني، أنه لا يجب رفع أسعار السلع المستوردة، واستغلال الأزمة من قبل بعض المستوردين.

"الأمر كله لم يستغرق إلا أيام قليلة جدا وفي هذه الفترة لم تدخل حاويات لمصر وبالتالي لم تتأثر السلع التي تستوردها مصر بتداعيات الأزمة"، بحسب السمدوني.

وبحسب السمدوني، فإنه حتى الآن لم تتأثر قناة السويس بشكل كبير بتغيير مسار حركة الملاحة الدولية، إثر التهديدات الأمنية في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الأمور جيدة، ولم يحدث تأثير كبير، وعدد السفن التي غيرت مسارها قليل.

وأوضح السمدوني، أن عدد السفن التي حولت مسارها بالفعل للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة، بلغ نحو 76 سفينة، مشيرا إلى أنها نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة قناة السويس خلال هذه الفترة نفسها.

وأكد السمدوني، أن وجود قوات دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيمنح قدراً من الثقة والطمأنينة لشركات الشحن الكبرى للعودة إلى الملاحة في قناة السويس، لا سيما أنه الطريق الأقصر، في حين أن المسار البديل سيضاعف تكلفة الشحن ما يؤدي لزيادة الأسعار.

وأوضح السمدوني، أن كمية البضائع التي تتنقل من شرق آسيا عبر قناة السويس ستتجمع بالموانئ وتمر عن طريق قناة السويس ولن يكون هناك تأثير على الممر الملاحي في مصر.

ويعد البحر الأحمر، هو الطريق الوحيد المؤدي إلى قناة السويس، إذ يربط بعضاً من أكبر مستهلكي العالم للسلع القابلة للتداول في أوروبا مع كبار الموردين في آسيا.

كما تستحوذ قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30% من إجمالي حركة الحاويات العالمية، وأكثر من تريليون دولار من البضائع سنوياً، ويمر من خلال البحر الأحمر يمر نحو 80 مليون طن سنوياً من الحبوب عبر قناة السويس.