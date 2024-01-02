تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي من "وي" بعد الضريبة

كتب- علاء حجاج:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسبة وصلت إلى 30%، وذلك بداية من 5 يناير الجاري.

ويأتي إعلان هذه الزيادة بعد أيام قليلة من زيادة أسعار كروت الشحن الفكة، وأسعار الفواتير وباقات إنترنت المحمول في شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر.

وسمح جهاز تنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات برفع أسعار بعض الخدمات التي تقدمها للعملاء، بعد مطالب متكررة من الشركات بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية خلال الشهور الماضية مع انخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم والفائدة.

وتختلف باقات الإنترنت الأرضي من المصرية للاتصالات وي "سوبر وميجا والترا وماكس" بحسب السرعات.

وتقدم باقات "سوبر" سرعات حتى 30 ميجابت/ الثانية، و"ميجا" سرعات حتى 70 ميجابت/ الثانية، و"الترا" سرعات حتى 100 ميجابت / الثانية، وماكس سرعات تصل إلى 200 ميجابت/ الثانية.

ويرصد مصراوي في الجدول التالي الأسعار الرسمية لباقات الإنترنت الأرضي من وي مع الزيادة الجديدة، وذلك بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة: