ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس وانخفاض الملوخية والخيار بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار الملوخية والخيار البلدي والصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 6 جنيهات و12 جنيها، بارتفاع جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و10 جنيهات.

الملوخية بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.