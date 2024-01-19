هل تستمر أسعار الذهب في مصر بالصعود بالأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

توقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، استمرار ارتفاع الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة، بعد القفزة التاريخية التي حدثت للجرام في يومين.

وارتفع سعر جرام الذهب بحلول تعاملات مساء اليوم الجمعة إلى 3570 جنيها مقابل 3360 جنيها مساء الأربعاء الماضي، ليقفز في يومين بنحو 210 جنيهات للجرام الواحد.

وزاد سعر الذهب في السوق المحلي بعد صعود الدولار في السوق الموازي إلى نحو 60 جنيها.

وبحسب المراقبين، تحدثوا لمصراوي في وقت سابق، تخطى سعر الدولار في السوق السوداء- السوق الموازية غير الشرعية- 60 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 55 جنيها بنهاية تعاملات يوم الخميس قبل الماضي بسبب نقص المعروض من الدولار وزيادة المضاربات من كبار المتلاعبين بالسوق.

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