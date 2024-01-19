خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والزيت وقفزة للذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن والزيت والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بمستوياتها أمس، وقفز سعر الذهب بمنتصف التعاملات، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع الطماطم والبطاطس في سوق العبور اليوم الجمعة

تراجع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

ارتفاع صاروخي لسعر الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت والجبن الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)