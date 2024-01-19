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BBC

ارتفاع متوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

10:53 ص الجمعة 19 يناير 2024

أسعار الدواجن

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القاهرة- مصراوي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 91.04 جنيه بزيادة 92 قرشا، مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 75.9 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 107.85 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن بوابة الأسعار المحلية أسعار كيلو الدواجن البيضاء مجلس الوزراء

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