سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2253 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 عند 2897 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 3863 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب عند 27040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2011 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 5.4 دولار بنسبة 0.24%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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