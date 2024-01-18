4.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 9 جنيهات و21 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و15 جنيها.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البسلة بين 18 و22 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 12 و17 جنيها.

الجوافة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الرمان بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.