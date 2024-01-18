تراجع أسعار اللحوم والدواجن والسكر وارتفاع العدس اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم، والدواجن، والمسلى في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

بينما ارتفعت أسعار العدس، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، بحسب بيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.73 جنيه، بزيادة 48 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 44.28 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.77 جنيه، بتراجع 96 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 68.5 جنيه، بتراجع 2.4 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.03 جنيه، بتراجع 1.32 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.38 جنيه، بتراجع 55 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 57.93 جنيه، بزيادة 3.65 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.74 جنيه، بتراجع 3.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.12 جنيه، بتراجع 1.22 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.48 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 40.94 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 133.07 جنيه، بزيادة 10.97 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 244.54 جنيه، بزيادة 3.9 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.44 جنيه، بتراجع 26 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.78 جنيه، بتراجع 1.37 جنيه.