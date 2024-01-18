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BBC

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:34 ص الخميس 18 يناير 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 42288 جنيها، بزيادة 79 جنيها.

سعر طن حديد عز: 43620 جنيها، بتراجع 169 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2369 جنيها، بزيادة 2.7 جنيها.

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