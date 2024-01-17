مسابقة وظائف جديدة بمركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتعيين 10 في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات- مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وبحسب بيان من جهاز التنظيم والإدارة اليوم الأربعاء، من المقرر أن يتيح الجهاز الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية مساء اليوم (اضغط هنا)، على أن يتاح التقديم في الفترة من 1 حتى 15 فبراير المقبل.

ويشترط فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها ما يلي:

- أن يكون متمعتاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاماً في تاريخ نشرالإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقديرعام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل ومقيد بنقابة المهندسين.

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة .

- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصرالعربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

- سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو المركز الوطني لتخطيط إستخدمات أراضى الدولة (وجهين بحسب الأحوال).

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- الخدمة العامة للإناث إن وجدت.

- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي.

وقال الجهاز إنه لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة، مشيرا إلى أنه يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالإعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

وأضاف أنه ينبغي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

وأوضح الجهاز أنه ينبغي الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لاحضارها يوم الامتحان الإلكتروني، مؤكدا أنه ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.