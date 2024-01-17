إغلاق متاجر "دبنهامز" في مصر بسبب أزمة الدولار.. والشركة المشغلة تعلق

القاهرة- مصراوي:

قررت مجموعة الشايع الكويتية، مشغلة عدد من العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة بمصر والشرق الأوسط، إغلاق متاجر لها في مصر، بشكل كلي أو جزئي، بحسب ما كشف عنه موقع اقتصاد الشرق مع بلومبرج اليوم.

ويعود قرار الشركة إلى الوضع الاقتصادي وتراجع الجنيه المصري والصعوبات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، بحسب ما ذكره الموقع.

وأرسلت مجموعة "الشايع" رسالة لموظفي المتاجر التي تعتزم غلقها قالت فيها: "نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد".

وأضافت: "سيتم سحب العلامة التجارية (دبنهامز) من مصر، سواء لناحية إقفال المتاجر الفعلية أو نشاط التجارة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير 2024. نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكركم (الموظفين) لدعمكم خلال عملكم، وسنستمر بالعمل معكم، ومشاركتكم كافة التطورات التي نتلاقاها لتأمين إقفال وخروج سلس من السوق".

وقال مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية في مصر لـ"الشرق"، طالباً عدم نشر اسمه، إن مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل "ذا بودي شوب"، "دبنهامز"، "مذر كير" ، "بنكبري".

بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر "إتش آند أم"، "فيكتوريا سكريت"، "أميريكان ايجل"، "باث آند بادي"، بحسب ما نقله اقتصاد الشرق عن المصدر.

وتأسست مجموعة الشايع عام 1890 وتُعتبر من أقدم شركات الكويت، وهي واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الشهيرة للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر خاصة فيما يتعلق بنقص التدفقات النقدية وأزمة سعر الصرف ونشاط السوق السوداء، والفجوة الكبيرة بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعره المستقر في البنوك منذ مارس الماضي، والتي اقتربت من الوصول إلى نحو 100% بعد قفزته اليوم بالسوق السوداء لنحو 60 جنيها مقابل نحو 31 جنيها في البنوك.

المجموعة ملتزمة بالتوسع في مصر رغم القرار!

‏تعليقا على القرار قال محمد الشايع، رئيس مجموعة الشايع، لموقع CNBC عربية، إنه على رغم قرار إغلاق متاجر دبنهامز في مصر فإن المجموعة ملتزمة بالتوسع في الاستثمار في السوق المصرية مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن بقية العلامات التجارية للمجموعة في مصر تعمل بشكل جيد.

وكشفت شبكة سي إن بي سي عن أن إغلاق متاجر "دبنهامز" ‏في مصر سيحدث بنهاية شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن ذلك في توقيت تواجه فيه متاجر دبنهامز التابعة لمجموعة الشايع أزمة مالية دفعتها لإغلاق العديد من فروعها في المملكة المتحدة.