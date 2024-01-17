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ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء؟

05:48 م الأربعاء 17 يناير 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 2240 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2020 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 8.2 دولار بنسبة 0.41%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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