منظمات الأعمال بمصر تبحث مع مسؤول بصندوق النقد تداعيات الأزمات العالمية

كتبت- شيرين صلاح:



نظم اتحاد الغرف التجارية لقاءً لقيادات منظمات الأعمال مع الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الذي يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

ووفقا لبيان من الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، بحث اللقاء الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق ومؤسسات التمويل الدولية في ذلك.

وشارك في الاجتماع رؤساء اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، والغرفة الأمريكية، وجمعية المصدرين المصريين، وهيئة مكتب اتحاد الغرف، والمستشارين الاقتصاديين للاتحاد ورئيس الاقتصاد والأعمال، وفقا للبيان.

وتتعاون مصر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ ديسمبر 2023، وتتفاوض حاليا لرفع قيمة التمويل المخصص له والذي يبلغ حاليا 3 مليارات دولار كان من المتفق أن يصرف على شرائح خلال فترة 46 شهرا.