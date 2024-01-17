اتفاقية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار في الذهب بالتقسيط في مصر

كتب- علاء حجاج:

وقعت شركة "أمان القابضة" للتكنولوجيا المالية عقد شراكة مع شركة "ذهب مصر"، المتخصصة في استثمار المعادن الثمينة لإتاحة تقسيط شراء الذهب، بحسب بيان من شركة أمان اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيان، سيسمح الاتفاق لعملاء شركة أمان بتقسيط الذهب والدفع الإلكتروني لسداد الأقساط عبر تطبيق الشركة.

وقال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، إن الشراكة تستهدف التوسع في تقديم حلول رقمية مبتكرة للدفع، بهدف دعم العملاء وتمكينهم من الاستفادة من خطط دفع مرنة عبر منصة رقمية متخصصة في شراء الذهب.

وأضاف مغازي أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز عمليات تحقيق الشمول المالي، وترسيخ مفهوم الاقتصاد غير النقدي.



ووفقا للبيان، يمكن لعملاء "ذهب مصر" الاستفادة من خدمات "أمان" التي تتيح لهم دفع الأقساط من خلال شبكة دفع تبلغ أكثر من 150 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، أو إلكترونيًا من خلال تطبيق أمان.

وقال فادي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "ذهب مصر" وعضو مجلس إدارة شعبة القاهرة لتجارة الذهب، إن الشراكة تسهم في إعادة تشكيل سوق الذهب الاستثماري في مصر، كما ستفتح الباب لابتكارات وحلول جديدة تجعل الاستثمار في المعدن الأصفر أكثر سهولة وشفافية.